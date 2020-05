Alanyaspor'un yetenekleri 'orta'da

<br>Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor'un orta saha oyuncuları, takımın oynadığı hücum futbolunda en etkili silahları. Fernandes'in ve Campos'un uzun topları, Bakasetas'ın duran toplardan gelen golleri ve yaptığı asistler Akdeniz ekibine birçok puan kazandırdı.<br>Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan haftaları için hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Dünü çift idmanla kapatan Alanyaspor, kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı çalıştı. Hazırlıklarını son hız sürdüren ve bu sezonki başarı grafiğiyle ligi üst sıralarda bitirmesi beklenen Akdeniz temsilcisi, orta saha oyuncularıyla da göz dolduruyor. Orta sahada oynayan 26 yaşındaki Tasos Bakasetas, sol kanatta oynayan 31 yaşındaki Junior Fernandes ve 32 yaşındaki Djalma Campos, sağ kanatta 30 yaşındaki Efecan Karaca rakip takım savunmalarının korkulu rüyası oldu.<br>Alanyaspor'un bu sezon 26 haftada attığı 44 golün 17'sini kaydeden bu 4 futbolcu, turuncu yeşilli takımın oynadığı hücum futbolunda en etkili isimler. Özellikle sola yatkın oynayan Alanyaspor'da Fernandes ve bazen onun yerine ilk 11'de sahaya çıkan bazen de yedekten oyuna giren Campos golü daha çok düşünen ve arayan futbolcular olarak dikkat çekti.<br>TAKIMIN EN GOLCÜ İKİNCİ OYUNCUSU FERNANDES<br>Özellikle hava toplarında, son vuruşlarda ve uzaktan şutlarda oldukça iyi olan, 3 sezondur turuncu yeşilli formayı giyen Fernandes, bu sezonki 7 gol ve 5 asistiyle Papiss Cisse'den sonra takımın en golcü ismi. Top tutmada ve pas vermede ise sıkıntılar yaşayan Fernandes özellikle 70'lerde oyundan çıkarılmasına oldukça tepki gösteren bir oyuncu. Hırsı ve oyunu her zaman domine etmek isteyen yapısıyla dikkati çeken Şilili oyuncu kanattan içeri girmeyi ve uzun top oynamayı seviyor. Sert futbol yapısı olan Fernandes, bu sezon 2 kez sarı kart gördü. Bu sezon sözleşmesi sone eren golcü oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmasa da, Alanyaspor taraftarının da çok sevdiği isimlerden biri.<br>CAMPOS'TAN GALATASARAY'A UNUTULMAZ GOL<br>Aynı mevkide oynayan, zaman zaman Fernandes'in yerine ilk 11'de forma giyen ve onun kadar başarılı olan Angolalı Djalma Campos da oldukça yetenekli bir oyuncu. Campos, sadece solda değil orta sahanın her bölümünde oynayabilen deneyimli bir futbolcu. 2 sezondur takımda olan Campos, son vuruşlarda, adam geçmede ve orta açmada oldukça yetenekli. Çalım atmayı seven yetenekli golcünün ilk sezonunda yine böyle rakiplerini geçerek Galatasaray'a uzak mesafeden attığı gol birçok futbol otoritesine göre yılın en iyi gollerinden biri olmuştu. Öte yandan, Campos hava toplarında, top tutma ve pas vermede ise zayıf kalıyor.<br>YUNANİSTAN'DA KEŞFEDİLEN YETENEK BAKASETAS<br>Alanyaspor'un bu sezon AEK Atina'dan kadrosuna kattığı Tasos Bakasetas, genellikle on numara pozisyonunda oynayan yetenekli bir futbolcu. İlk kez ülkesi dışında bir takımda forma giyen Bakasetas, duran toplarda Alanyaspor'un en etkili silahı. Yunan golcü bu sezon turuncu yeşilli formayla Süper Lig'de 6 gol ve 4 asistle takıma katkı sağladı. Kilit paslarda da başarılı olan Bakasetas, hava topu oynamayı seven, ancak top çalma konusunda gönülsüz bir futbolcu. Takıma çabuk adapte olan oyuncu; Georgios Tzavellas ve Manolis Siopis'ten sonra Alanyaspor'un 3'üncü Yunan futbolcusu oldu.<br>Birbirleriyle uyumları, yetenekleri ve hırslı oyunlarıyla Alanyaspor'un başarısına büyük katkı sağlayan Fernandes,Campos ve Bakasetas, birçok takımın da dikkatini çekiyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-21 10:00:50<br>

