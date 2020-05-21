Antalyalı 8 patencinin tehlikeli yolculuğu

<br>Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, patenli 8 genç, koronavirüs tedbirleri için alınan genelgeleri ve trafik kurallarını hiçe sayarak, akan trafikte yolculuk etti. Bir aracın kasasına tutunan gençlerin tehlikeli o anları kameralara yansıdı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp paten kayan 8 genç hem genelgeyi hem de trafik kurallarını hiçe saydı. <br>Antalya'nın Meydan Kavşağı Alt Geçidi'nde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 8 gencin bir aracın kasasına tutunduğu görülüyor. Yan yana halde 7 genç kasaya tutunurken, 8'incisi ise arkadaşının belinden tutup arkadan gelen diğer araçlara aldırış etmeden ve ölümü göze alarak yolculuğa devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-05-21 11:10:15<br>
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