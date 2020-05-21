Antalyalı 8 patencinin tehlikeli yolculuğu

<br>Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, patenli 8 genç, koronavirüs tedbirleri için alınan genelgeleri ve trafik kurallarını hiçe sayarak, akan trafikte yolculuk etti. Bir aracın kasasına tutunan gençlerin tehlikeli o anları kameralara yansıdı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp paten kayan 8 genç hem genelgeyi hem de trafik kurallarını hiçe saydı. <br>Antalya'nın Meydan Kavşağı Alt Geçidi'nde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 8 gencin bir aracın kasasına tutunduğu görülüyor. Yan yana halde 7 genç kasaya tutunurken, 8'incisi ise arkadaşının belinden tutup arkadan gelen diğer araçlara aldırış etmeden ve ölümü göze alarak yolculuğa devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK<br>2020-05-21 11:10:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.