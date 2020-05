Antalya'da bayram için tüm önlemler alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve evlerde geçirilecek olan Ramazan Bayramı için gereken önlemleri aldı. Başkan Muhittin Böcek, Ramazan bayramı süresince, belediyenin ilgili birimleriyle kent genelinde her hangi bir sorun yaşanmaması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Ramazan Bayramı boyunca 23242526 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi, gerekli önlemleri ve hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mübarek Ramazan Bayramının pandemi nedeniyle halk sağlığı açısından evlerde kutlanacağını belirterek, Antalyalıların sağlıklı, rahat, huzurlu bir bayram geçirmesi için gereken tedbir ve önlemleri aldıklarını söyledi. Belediyenin ilgili birimlerinin bayram süresince görevde olacağını belirten Başkan Böcek, “Hemşerilerimizin 4 gün kısıtlama süresinde her hangi bir sorun yaşamaması adına biz görev başında olacağız. Sizler evinizde huzurla bayramınızı kutlayın. Kucaklaşamasakta kalplerimiz bir. Bayramımız kutlu olsun” dedi.



ALO ASAT 185

Bu süreçte Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü de su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında nöbetçi ekip bulunduracak. ASAT yetkilileri, herhangi bir su arızası durumunda vatandaşların ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabileceklerini kaydetti.



İtfaiye görev başında

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 42 ayrı grup, 560 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, olası bir yangın için 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne telefonla bildirebilecek.



Mezarlık ziyareti yasak

Her bayram en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda bu Ramazan Bayramı ve arifesinde ziyaret yapılamayacak. Mezarlıklar, sadece şehit ailelerine açık olacak. Şehit aileleri pandemi önlemleri çerçevesinde şehitlikleri ziyaret edebilecek.



17 hat sefer verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Mayıs gecesi başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu olan sağlık personeli, kamu ve diğer çalışanların toplu ulaşımını sağlamak için planlama yaptı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 17 hat seferde olacak. Antray ve nostalji tramvayı ise bu süreçte hizmet vermeyecek.

VF01, AC03, AF04, KC06, LC07, KL08, LF09, LF10, UC11, VL13A, DC15, TC16, CV17, MD25, KC35, MF40, VF66, levha numaralı ana ve gövde hatlar sokağa çıkma yasağı bulanan 2326 Mayıs tarihlerinde seferlerine devam edecek. Sabah 06.00’da başlayacak seferler sabah ve akşam saatlerinde sıklıkla gerçekleştirilecek. Seferlerle ilgili Antalyalılar, toplu ulaşım araçlarının nerede olduğunu Antalyakart Mobil Uygulamasından takip edebilecek. Ayrıca 06.0021.00 saatleri arasında 0242 606 07 07 numaralı ulaşım çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Sağlık çalışanları personel kartlarını göstererek ulaşımdan ücretsiz faydalanacak.



2 bij 300 personel görevde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleride bayram süresince merkez ve tüm ilçelerde 7/24 görevde olacak. 2 bin 300 personel, 118 vektörel mücadele aracı ve 66 temizlik aracı Antalyalıların rahat bir bayram geçirmesi için hizmet verecek.



