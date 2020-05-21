İmamlar cemaatin yokluğunu fırsata çevirdi Korona virüs nedeniyle cemaate kapatılan camilerini baştan aşağı yenilediler

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2 din görevlisi, korona virüs tedbirleri kapsamında ibatede kapatılan camilerini baştan aşağı yeniledi.

Yeni Camii İmam Hatibi Hüseyin Abdullah Özcan ve Müezzin Ekrem Askar, korona virüs tedbirleri kapsamında camiler ibadete kapanınca bu durumu değerlendirmek istedi. Cami cemaatiyle istişare eden ve destek isteyen din görevlileri, cemaatin desteği ile kolları sıvadı. Cemaatin maddi desteğiyle çini temin eden imam ve müezzin, kendi elleriyle tüm camiyi çiniyle donattı. Yaklaşık bir aydır camide çalışan iki din görevlisi, çini işini bitirdikten sonra caminin halısını da değiştirmeyi hedefliyor.

Yeni Camii müezzini Ekrem Askar, camilerin ibadete kapatılmasıyla halıları değiştirmek istediklerin ancak halıları kaldırdıklarında parkelerin çürümüş olduğunu gördüklerini belirtti. Bunun üzerine baştan aşağı bir yenilemeye gitmeye karar verdiklerini dile getiren Askar, “Nisan’ın ortalarında cemaatle namaz kılmaya ara verilmesinden ötürü korona virüsü nedeniyle camimizin değişmesi gereken halılarından başlayarak bir tadilat yapmaya karar verdik. Öncelikle ilk yapmamız gereken halıları değiştirmekti. Ama caminin lambirilerinde çürümelerin olmasından dolayı yeni bir halı sermenin uygun olmadığını düşünerek kenar lambrileri sökerek çini yapmayı planladık. Bu vesile ile cami imamımız Hüseyin Özcan hocamla birlikte bazı mahalle sakinleriyle görüşerek böyle bir faaliyet yapmak istediğimizi önerdik. Onlar da gereken desteği yapalım bu fırsatı değerlendirin dediler. Biz de çürümüş lambrileri söktük, sıva tadilatı yaptık. Kütahya’dan çini seramik siparişi vererek imam arkadaşımla birlikte kollarımızı sıvadık. İkimiz bu işçiliği yapmaya karar verdik. Yapmaya da başladık hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bitmek üzere. Maddi olanaklar tamamen mahalle sakini hayırsevenlerin gönül rızası ile yapılmış olan hayırlardır. Hiçbir ekstra bir talepte bulunmadık. Sadece işçiliğini kendimiz yaptık imamlar olarak. Hem korona virüs vesilesi ile bunalmış anımızı değerlendirmek istedik. Bitirmek üzereyiz Allah izin verirse. Camilerin cemaate açılma zamanına yetiştireceğiz” dedi.

Yeni Cami İmam Hatibi Hüseyin Abdullah Özcan ise babasının bu camide imam hatip olarak görev yaptığını ve çocukluğunun bu camide geçtiğini söyledi. Yıllar sonra kendisinin bu camiye atanmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Özcan, “Bu camide büyüdüm. Çocukluğum bu camide geçti ve inşallah Allah'a şükürler olsun Rabbim bu camide bizlere görev yapmayı nasip etti. Dedim ya evveliyatından beri bu camideyim. Çocukluktan beri bu camideyim. Camimizin muhtemel eksiklikleri vardı gözle görülen. Biz bunları temin etmek amacıyla malumunuz tüm Türkiye’yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle cemaatle namaza ara verilen camilerimizde biz de bir boşluğa düştük. Bu boşluğu değerlendirmek amacı ile çevremizde mahallemizdeki esnaf arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin, desteği ile fikir alışverişleri ile camimizde bir tadilat yapmaya karar verdik. Müezzin görevli arkadaşımla beraber el işçiliği tamamen kendimize ait olan çini seramik işini yapmaya karar verdik. Allah’a şükürler olsun şu anda bitirmek üzereyiz. Rabbim bu Ramazanı Şerif ayında bizlere yardımcı olan tüm din kardeşlerimizden razı olsun. Rabbim hepimize güzel günler görmeyi nasip eylesin. İnşallah Allah bu salgın belasından da bir an önce kurtuluruz. Cemaatle camimizde tekrardan namaz kılmaya başlarız inşallah” diye konuştu.

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