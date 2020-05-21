AESOB Başkanı Dere'den 'Bayramda alışverişi esnaftan yapın' çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AESOB Başkanı Dere'den 'Bayramda alışverişi esnaftan yapın' çağrısı

İHA

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafımızın en çok iş yaptığı bu dönemde, satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için esnafımız da zor durumda kalacak. Bu süreçte hemşehrilerimize, alışverişlerini mümkün olduğunca esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak destek olmalarını, merdiven altı üretimlerden uzak durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaflarımızdan karşılamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

AESOB Başkanı Dere'den 'Bayramda alışverişi esnaftan yapın' çağrısı

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Esnafımızın en çok iş yaptığı bu dönemde, satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için esnafımız da zor durumda kalacak. Bu süreçte hemşehrilerimize, alışverişlerini mümkün olduğunca esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak destek olmalarını, merdiven altı üretimlerden uzak durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaflarımızdan karşılamalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm İslam aleminin ve esnafsanatkarların Ramazan Bayramını tebrik etti. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Dere, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazanı Şerif’in sonuna gelerek bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. Tüm İslam alemi tarafından birlik ve beraberlik duygusu içinde Ramazan Bayramını kutlayacağız. Toplumu kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunun yaşarken dostluk, yardımlaşma, birlik, beraberlik gibi gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak duygularda buluşturmaktadır. Büyük küçük hepimizin büyük bir coşku ile kutladığı bu günler, tüm İslam Aleminde özel bir yere sahiptir. Covid19 salgını nedeniyle bu sene önceki senelerden farklı bir Ramazan Bayramı yaşayacağız. Ancak, bu zorlu günleri geride bırakmak ve sağlıklı günlere kavuşmak amacıyla alınan tüm önlemlere özenle uymaya dikkat edelim" ifadelerinde bulundu.


"Merdiven altından uzak duralım"
Bayramlık alışverişler için tüm hazırlıkların yapıldığını ancak bu sene önceki senelerden farklı bir Ramazan Bayramı yaşanacağını aktaran Dere, “Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hazırlıklarını tamamladı. Ancak, Korona salgını esnaf ve sanatkarlarımızı olumsuz etkilediği gibi birçok adetimizi de yerine getiremememize neden oldu. Ramazan süresince iftar sofralarında bir araya gelemedik. Yine, salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu sene Ramazan Bayramı’nı evlerde geçireceğiz. Bayram deyince akla bayramlık yeni giysi, ayakkabı gibi giyim ürünleri ile tatlı ve çikolata geliyor. Bayramlık alışverişi deyince akla ilk gelen caddelerimiz, sokaklarımız ise eskisi gibi hareketli değil. Esnafımızın en çok iş yaptığı bu dönemde, satışlar eski bayramlar kadar olmayacağı için esnafımız da zor durumda kalacak. Bu süreçte hemşehrilerimize, alışverişlerini mümkün olduğunca esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak destek olmalarını, merdiven altı üretimlerden uzak durmalarını ve ihtiyaçlarını bildikleri, güvendikleri esnaflarımızdan karşılamalarını tavsiye ediyorum. Özellikle bayram nedeniyle satışı artan ve fiyatları olması gerekenden düşük olan ürünlerin genelde sağlıksız şartlarda ve merdiven altı üretim olduğu bilinmelidir. Alışverişlerimizi mutlaka bildiğimiz, güvendiğimiz gerektiğinde hesap sorabileceğimiz mahalle esnaflarımızdan yapalım ki hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de esnafımızın da yaşaması ve ayakta kalmasına katkı sağlayalım. Bu duygularla beraber tüm İslam Aleminin, Esnaf ve Sanatkarlarımızın Ramazan Bayramını içtenlikle kutluyor, tüm hemşerilerimize sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Polis, düşüp başını kaldırma çarpan genç için seferber oldu Sağlık ekipleri gelinceye kadar ayık tutmaya çalıştılar Yan çevrilen, bileğine masaj yapılan genç için polis seferber oldu
YEREL HABERLER (Özel) Polis, düşüp başını kaldırma çarpan genç için ...
“Özel mülküm” diyerek kavşağı trafiğe kapattı Yolun kendi arazisinden geçtiğini iddia eden müteahhit kavşağı bariyerlerle kapattı
YEREL HABERLER “Özel mülküm” diyerek kavşağı trafiğe kapattı Yolun ...
İmamlar cemaatin yokluğunu fırsata çevirdi Korona virüs nedeniyle cemaate kapatılan camilerini baştan aşağı yenilediler
YEREL HABERLER İmamlar cemaatin yokluğunu fırsata çevirdi Korona ...
Antalya'da bayram için tüm önlemler alındı
YEREL HABERLER Antalya'da bayram için tüm önlemler alındı
Kepez camilerini dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Kepez camilerini dezenfekte ediyor
Antalyalı 8 patencinin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Antalyalı 8 patencinin tehlikeli yolculuğu
Polisten yaşlı çifte: Duanız yeter
YEREL HABERLER Polisten yaşlı çifte: Duanız yeter
Polisten yaşlı çifte: Duanız yeter
YEREL HABERLER Polisten yaşlı çifte: Duanız yeter
Alanyaspor'un yetenekleri 'orta'da
YEREL HABERLER Alanyaspor'un yetenekleri 'orta'da
(Özel) Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan verenlere ücretsiz çay dağıtıyor Şehitler için karşılıksız hizmet veren Uysal bu kez de Kızılay’ın yanında
YEREL HABERLER (Özel) Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan ...
'Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz daha riskli'
YEREL HABERLER 'Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz daha riskli'
Olta balıkçılarına 'balon balığı' şoku
YEREL HABERLER Olta balıkçılarına 'balon balığı' şoku
Demre'deki enstitüde 10 milyon yavru balık üretildi
YEREL HABERLER Demre'deki enstitüde 10 milyon yavru balık üretildi
Antalya'da kumar operasyonuna rekor para cezası Kumar oynayan 19 şahsa 72 bin lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Antalya'da kumar operasyonuna rekor para cezası Kumar ...
Antalya'da sosyal medya üzerinden tehdit operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da sosyal medya üzerinden tehdit operasyonu: ...
Tuvalet giderinden yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Tuvalet giderinden yüklü miktarda uyuşturucu ele ...
Çocuklar için geri dönüşüm yarışacak
YEREL HABERLER Çocuklar için geri dönüşüm yarışacak
Kemal Can, yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Kemal Can, yatağında ölü bulundu
Antalya’da berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
YEREL HABERLER Antalya’da berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Antalya'da çocuklar sahile akın etti Denize inmek isteyen aileleri ve çocukları polisler uyardı Çocuklar metrelerce yakın oldukları denize, sadece uzaktan baktılar
YEREL HABERLER Antalya'da çocuklar sahile akın etti Denize inmek ...
‘En Tatlı Kampanya’nın hediyeleri yola çıktı
YEREL HABERLER ‘En Tatlı Kampanya’nın hediyeleri yola çıktı
Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı
Özge, koronavirüs sürecinde yürümeyi yeniden öğreniyor
YEREL HABERLER Özge, koronavirüs sürecinde yürümeyi yeniden ...
Antalya’da sol bacağını kaybeden küçük Özge de ilk kez sokağa çıktı Salgın döneminde yürümesinde gerileme olan minik Özge, yeniden sokağa çıkacağı günlerin hayalini kuruyor
YEREL HABERLER Antalya’da sol bacağını kaybeden küçük Özge de ilk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X