AEDAŞ, bu yıl çalışanlarına 22 bin saat İSG eğitimi verecek

Kesintisiz enerji için her türlü zorlu koşulda gece gündüz görev yapan çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini her şeyin önünde tutan AEDAŞ, 2020 yılı boyunca çalışanlarını 22 bin 160 saat İSG eğitimi ile destekleyecek. Korona salgını döneminde de çalışan ve müşterileri için her türlü tedbiri alan AEDAŞ, yeni tip korona virüs ile ilgili çalışanlarını düzenli olarak bilgilendiriyor.

Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren ve en büyük sermayesi ‘yetkin insan kaynağı’ olan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), çalışanlarını tüm zorlu şartlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile hazırlıyor. 2020 yılı boyunca çalışanlarının tümüne 22 bin 160 saat zorunlu iş güvenliği eğitimi verecek olan AEDAŞ, her bir çalışanını en az 16 saatlik eğitimle destekleyecek.

Elektrik dağıtım sektörünün çok tehlikeli işler sınıfında olduğuna işaret eden AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Şirket olarak sıfır iş kazası hedefi ile yol almakta bunun için çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. Teorik olarak verilen zorunlu iş güvenliği eğitimlerini, sahaya yönelik teknik eğitimlerle de destekliyoruz. İş güvenliği ve çalışma mevzuatı ile sağlık konularını içeren zorunlu eğitimlerin yanı sıra özellikle yüksekte çalışma gibi sahada yüksek risk faktörü taşıyan alanlarda uyulması gereken iş güvenliği kurallarını uygulamalı olarak gösteriyor, ardından sınav yapıyoruz. Sınavda başarılı olamayanlar sahaya çıkamıyor. Ayrıca Müşteri Teknik Hizmetleri birimi çalışanlarımızı müşteri işlemleri ile ilgili stres ve öfke kontrol yöntemi, motosikletli çalışanlarımızı da motosiklet güvenlik ekipmanları kullanımı ve önemini kapsayan eğitimler ile desteklemekteyiz” değerlendirmesinde bulundu.



Ek görevler verildi

Korona salgını nedeniyle tüm dünyanın özel bir dönemden geçtiğine işaret eden Müdüroğlu, virüsle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Valiliklerce belirtilen tedbirleri hızla alarak uygulamaya başladıklarını da dile getirerek şunları söyledi:

“Tüm çalışanlarımıza maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yaptık. Tüm çalışanlarımızı hastalık ve hastalıktan korunma yolları konusunda sürekli detaylı olarak bilgilendiriyoruz.

Pandemi nedeniyle tüm sahaya ek görevler verildi. Araçların en çok temas edilen kısımları günlük kullanımdan önce ve sonra dezenfektan ile temizleniyor. İşyerinde ve sahada sosyal mesafe kuralına uyma zorunluluğu var.”



Çalışanların yüzde 30’u ilk yardım belgesi aldı

İSG çerçevesinde çalışanlarının yetkinliğini her geçen gün bir üst seviyeye taşıyan AEDAŞ, ilk yardım eğitimine de büyük önem veriyor. AEDAŞ çalışanlarının yüzde 30’una yakını Sağlık Bakanlığı’na bağlı noktalardan ilk yardım belgelerini almış durumda. 3 yıl 3 ay geçerlilik süresi olan belgelerin yenileme ve ilk defa alımı yönündeki çalışmalar da düzenli olarak yapılıyor.

Sektörde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşması için ayrıca sosyal sorumluluk projesi olarak ilk ve orta dereceli okullar ile mesleki teknik liselerin elektrik bölümündeki öğrencilere yönelik eğitimler, iş güvenliği haftasında da bölgede bulunan üniversitelerde ‘elektrik dağıtım sektöründe iş güvenliği uygulamaları’ konulu konferanslar da düzenleniyor.

