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Serik'te pozitif vaka sayısı 8'e çıktı

DHA

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, ilçede koronavirüs vaka sayısının 8'e çıktığını açıkladı. Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2098 Sokak'ta yaşayan aynı aileden 2 kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen 18 kişiye daha Serik Devlet Hastanesi'nde test yapıldı. Bunlardan 6'sının daha testinin pozitif çıkmasının ardından ilçedeki koronavirüs vaka sayısı 8'e yükseldi. Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendirmek...

Serik'te pozitif vaka sayısı 8'e çıktı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, ilçede koronavirüs vaka sayısının 8'e çıktığını açıkladı.<br>Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2098 Sokak'ta yaşayan aynı aileden 2 kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen 18 kişiye daha Serik Devlet Hastanesi'nde test yapıldı. Bunlardan 6'sının daha testinin pozitif çıkmasının ardından ilçedeki koronavirüs vaka sayısı 8'e yükseldi.<br>Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, sosyal medya hesabından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı. Başkan Aputkan, "İlçemizde yaşanan Covit-19 vakası sonrası Merkez Mahalle'mizde 18 vatandaşımıza yapılan test neticesinde 8 hemşehrimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan bu vatandaşlarımızla temas kurdukları düşünülen 5 vatandaşımıza daha Covit-19 testi yapılmıştır ve henüz sonuçları çıkmamıştır. Bu vatandaşlarımız müşahede altında tutulmakta olup, yoğun bakımda hastamız bulunmamaktadır. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatacağımıza inanıyor, kıymetli vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-21 15:37:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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