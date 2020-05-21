Kemer'de 6 bin gıda paketi dağıtıldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Kemer Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı.

Kemer Belediye ekipleri, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun talimatıyla korona virüs salgını süresince ihtiyaç sahiplerine ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlara 6 bin adet gıda paketi dağıttı.

Kemer Belediyesi, halka Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikoloğu ile ücretsiz terapi desteğinde de bulunmaya devam ediyor.

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