Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar

Antalya'da yabancı uyruklu iki sevgili, kaldıkları evde ölü bulundu. Kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini isteyen 70 yaşlarındaki Alman erkek ve 50’li yaşlardaki Avusturyalı kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda ikamet eden yabancı uyruklu iki sevgili, evlerinin yatak odasında ölü bulundu. Olay, komşularının bir süredir haber alamadığı çiftin dairesinden koku geldiğini fark ederek jandarmaya haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri çiftin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından cesetler ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Cep telefonları leğendeki suya atılmış

Daireye giren ekipler, ölenlerin kimlikleri ile ilgili hiçbir ipucu bulamazken, tanıyanlar çiftin kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini istediklerini dile getirdi. Çiftin cep telefonlarının odada içerisinde su bulunan bir leğene atılmış olduğu, dolaptaki kıyafetlerinin de kesici bir aletle kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini öğrenildi. Çiftin ilaç içerek intihar etmiş olabileceği belirtilirken, bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini dile getirdikleri bildirildi.

Çifti yaklaşık 1 yıldır tanıdığını, zaman zaman kendilerine yiyecek içecek getirdiğini belirten bir esnaf, "Erkek 70’li yaşlarda Alman, bayan arkadaşı ise 50’li yaşlarda Avusturyalıydı. Birbirlerini çok seviyorlardı. Korona virüsün ortaya çıkmasının ardından erkek yaşlı olması kadın da rahatsızlığı nedeniyle fazla dışarı çıkmıyordu. Turizm olmadığı ve çalışmadıkları için paraları yoktu. Bundan dolayı canlarına kıymış olabilirler” şeklinde konuştu.

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