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Korkuteli Hizmet Biriminin yeni Müdürü Saliha Üstem

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Müdürlüğüne, Korkuteli Belediyesinin 24 yıllık memuru Saliha Üstem getirildi.

Korkuteli Hizmet Biriminin yeni Müdürü Saliha Üstem

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Müdürlüğüne, Korkuteli Belediyesinin 24 yıllık memuru Saliha Üstem getirildi.
Üstem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla hemen göreve başladı. Korkuteli Hizmet Birimi eski Müdürü Mustafa Ünlü ise, başka bir birime müdür olarak görevlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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