Devrilen iş makinesinin yaralanan operatörü, hastanede yaşamını yitirdi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün bahçe düzenleme çalışması sırasında devrilen iş makinesinde sıkışarak ağır yaralanan operatör Berat Çetin (21) tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.<br>Kaza, dün, Alanya'nın Çamlıca Mahallesi Memiş mevkisinde meydana geldi. Bir beton firmasının sahibine ait bahçede hafriyat çalışması yapan Berat Çetin'in kullandığı iş makinesi, kontrolden çıkarak devrildi. İş makinesinde sıkışan operatöre ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yaralı Çetin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Berat Çetin, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Berat Çetin, bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-21 17:19:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.