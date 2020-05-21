Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, telefonda aradığı 2 kişiyi, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.<br>Antalya'da yaşayan N.D. ve H.D., polise, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıkların bildirdi. Çalışma başlatan polis, 2 mağdurdan parça parça toplam 53 bin lira alan şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. N.D. ve H.D.'den yeniden para isteyen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.<br>T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-21 17:34:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.