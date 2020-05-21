Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, telefonda aradığı 2 kişiyi, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.<br>Antalya'da yaşayan N.D. ve H.D., polise, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıkların bildirdi. Çalışma başlatan polis, 2 mağdurdan parça parça toplam 53 bin lira alan şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. N.D. ve H.D.'den yeniden para isteyen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.<br>T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-21 17:34:59<br>
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