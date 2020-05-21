Yabancı uyruklu 2 kişi, yaşadıkları evde ölü bulundu (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>BİRLİKTE GÖMÜLMEK İSTEMİŞLER<br>Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaşadıkları dairede ölü bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin komşuları, erkek olanın 70 yaşlarında Alman uyruklu, kadının ise 50 yaşlarında Avusturya uyruklu olduğunu söyledi.<br>Birlikte yaşadıkları belirlenen çiftin cep telefonlarının ise evde su dolu kovada bulunduğu öğrenildi. Evde bulunan notta, birlikte Side'ye gömülmek istediklerini bildiren çiftin ilaç içerek intihar ettikleri tahmin ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-21 17:36:33<br>

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