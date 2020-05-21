Antalya'da kavga: 1 yaralı (2)

<br>BIÇAKLADIKTAN SONRA YARDIM ETMİŞ<br>Antalya'da kız arkadaşı M.N.P. yüzünden tartıştığı Orhan Ordu'yu 4 yerinden bıçaklayan D.B.Ç.'nin olayın ardından duvar kenarına oturttuğu yaralıya, ilk yardımda bulunduğu ortaya çıktı.<br>Bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntüler, sosyal medyada yayınladı.<br>Görüntülerde D.B.Ç'nin, bıçakladığı arkadaşının başında durup, yarasıyla ilgilendiği görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Antalya<br>2020-05-21 17:51:20<br>
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