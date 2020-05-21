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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı

İHA

Antalya'da fuhuşa teşvik, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı

Antalya'da fuhuşa teşvik, hırsızlık, yağma gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında  “Bir Kimseyi Fuhşa Teşvik Etmek, Yaptırmak veya Aracılık Etmek” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan N.K., hakkında  “Yol Kesmek Marifetiyle Birden Fazla Kişi ile Silahla Yağma” suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.İ.,  hakkında “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, B.A. ve hakkında  “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün, “Mala Zarar Verme” suçundan 3 ay 10 gün, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 10 ay, “Hırsızlık” suçundan 1 yıl 3 ay, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçundan 3 ay 3 gün, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 yıl 2 ay, “Bıçak ve Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçundan 5 ay, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün), “İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 5 ay olmak üzere toplam 12 yıl 5 ay 10 gün) hapis cezası bulunan İ.C. isimli 4 şahıs Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. Şahıslar işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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