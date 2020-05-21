150 tavuğunu telef eden tilkiyi, özel düzenekle yakaladı (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>DOĞA KORUMA EKİPLERİ TESLİM ALDI<br>Antalya'da hayvancılık yapan FatmaSaadettin Öncel çiftinin, çiftliğindeki yaklaşık 150 tavuğu telef ettikten sonra, Saadettin Öncel'in Türk filminden esinlenerek yaptığı düzenlekle yakalanan tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarafından teslim alındı. Tilki, yakalandığı düzenekle ekip aracına yüklendi. Tilkinin hayvanat bahçesine götürülerek burada korumaya alınacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-21 18:49:58<br>

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