Serik'te pozitif vaka sayısı 8'e çıktı (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>4 KİŞİ DAHA POZİTİF ÇIKTI<br>Antalya'nın Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde aynı aileden 2 kadında koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından, kendileriyle yakın temasta bulunduğu belirlenen kişilere yönelik yapılan testler sonucunda, 4 kişide daha virüs tespit edildi. Mahallede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-21 19:39:42<br>

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