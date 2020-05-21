Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anları

<br>Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya) (DHA) Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan koronavirüs testi esnasındaki komik anları güldürdü.<br>Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testi esnasında çekilen komik görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan test esnasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. 34 yaşındaki futbolcunun zor anları güldürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Papiss Cisse'nin koronavirüs testi yapılırken görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-21 20:03:03<br>
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