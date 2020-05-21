Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI<br>Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak´ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-21 21:50:53<br>

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