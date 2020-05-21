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Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)

DHA

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak´ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER 2020-05-21 21:50:53

Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)

<br>CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI<br>Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak´ı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldüren C.C., kaçtığı otomobil ve suç aletiyle birlikte olay yerine yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-21 21:50:53<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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