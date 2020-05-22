Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesi´ndeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların girişçıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.<br>Serik´te aynı aileden 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulunduğu belirlenen 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 12 kişi hastanede tedaviye alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesi´ndeki 15 sokak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri saat 00.00 itibariyle söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.<br>Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesi´nde tedavilerinin sürdüğü, test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişinin ise gözetim altında tutulduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-22 01:06:56<br>
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