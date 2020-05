Aspendos Antik Kenti çevresindeki parklar keçilere kaldı Tarihi Aspendos Antik Kenti ve bölge esnafı gün sayıyor

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyaretçilere kapısını kapatan ve çevresindeki parklar keçilere kalan Aspendos Antik Kenti açılacağı günü bekliyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Aspendos Antik Kenti bu yıl korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz" açıklama sonrası turizmcilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan Aspendos Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatro, eski köprü ve su kemerlerinin bulunduğu bölgedeki parkların yeni sahibi keçiler oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bölgede hayvanlar kamelyada serinleyip, çimlerin üzerinde karınlarını doyurup, doğanın keyfini çıkartıyor.

Geçimini halkın turizm ve tarımdan sağladığını belirten Belkıs Mahallesi Muhtarı Şükrü Öz, “Korona virüs sebebiyle bölgemizde Allah’a şükür şu anda herhangi bir tespitimiz yoktur bize iletilen bilgilere göre. İşte gördüğünüz gibi buralarda turist yok. Geçimimizin yüzde 80’i turizm üzerine, yüzde 20’si de çiftçilik üzerinedir. Devletimizin aldığı tedbirleri her zaman destekliyoruz. Ayın başına doğru turizm bölgelerinin açılacağı bilgisi konuşulmakta olup, bölgede heyecan var, duyulduktan sonra heyecan oldu. Ayın başında turizm başlayacak dediler. İnşallah biz de başlamasını umuyoruz. Bu bölgeye her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist geliyor. Dünyaca tanınmış bir bölgededir. İnsanlar sokaklardan çekilince parklarımızın bile yeni sahipleri keçiler oldu. Ama katlanacağız, elimizden geldiğince ama tedbirler alınırsa çözülürse bu sorunlar daha iyi olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Restoran işletmeciliği yapan Ramazan Kolcu ise, “Restoran işletiyoruz burada ailecek, ama 34 aydır iş yapamıyoruz mağduruz. Sonuçta bu dünya genelinde olan bir hastalık ve salgın. Ondan dolayı iş yerlerimiz şu anda kapalı. Yani şu anda tiyatromuz kapalı. Ondan sonra Anadolu Ateşi gibi etkinlik var, o kapalı. Biz onların sayesinde ekmek yiyoruz. Onlar açık olduğu müddetçe burada turizm oluyor. Değilse şu anda kapalı. Kapalı olunca bizler de kapalıyız. Yetkililerden evet onların da yapacağı bir şey yok ama sabırla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.