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Cezaevine Cem olarak girdi, yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı

DHA

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan Cem Kaya'nın, Eskişehir'de yaşayan gerçek Cem Kaya'nın suç duyurusunda bulunmasıyla Azmi Çiçen (36) olduğu ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Çiçen´in başka dosyalardan tutukluluğunun süreceği kaydedildi. Antalya Otobüs Terminali'nde geçen yıl 19 Kasım günü polis tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden Cem Kaya adına kayıtlı kimlik çıktı. Üzerindeki sigara paketi ile ayakkabısında uyuşturucu bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda şüpheli hakkında,...

Cezaevine Cem olarak girdi, yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı

<br>Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklu yargılanan Cem Kaya'nın, Eskişehir'de yaşayan gerçek Cem Kaya'nın suç duyurusunda bulunmasıyla Azmi Çiçen (36) olduğu ortaya çıktı. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Çiçen´in başka dosyalardan tutukluluğunun süreceği kaydedildi.<br>Antalya Otobüs Terminali'nde geçen yıl 19 Kasım günü polis tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden Cem Kaya adına kayıtlı kimlik çıktı. Üzerindeki sigara paketi ile ayakkabısında uyuşturucu bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda şüpheli hakkında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.<br>Bu süreçte, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Cem Kaya adlı kişi, tutuklanan kişinin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu bildirerek, suç duyurusunda bulundu. Cem Kaya, şikayet dilekçesinde, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyorum. 31 Ocak tarihinde sağlık ocağına gittim. Verilen ilacı almak için eczaneye gittiğimde, kaydımın kapalı olduğu söylendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittim. Orada da tutuklu ve hükümlü olduğumu öğrendim. Bu duruma anlam veremedim. Uzun süredir kimlik bilgilerimi kullanan birileri tarafından mağdur edilmiştim. İstanbul'da üzerime şirket kurulmuş. İzmir ve Eskişehir'de tombala dükkanı açmışlar. Bunların vergi cezaları bile bana geldi. Adıma senet vermişler. Türkiye'nin birçok mahkemesinde bu nedenle hakkımda açılmış davalar var. İcra dairelerine gidip, geliyorum. Şu an Antalya'da benim adımla cezaevinde bulunup, beni mağdur eden şahıstan şikayetçiyim" dedi.<br>İLK KEZ ÜÇ AY ÖNCE HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI<br>Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık ise Cem Kaya olduğunda ısrar etti. Mahkeme heyetinin gerçek adını açıklamasını istemesi üzerine "Denizli Devlet Demiryolları'nda çalışıyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Ancak Denizli'de uyuşturucu bulamadığım için Antalya'ya geldim. Uyuşturucuyu aldım ve Denizli'ye dönmek üzereyken polis yakaladı. Eskişehir'den hakkımda suç duyurusunda bulunan ve gerçek Cem Kaya'nın kendisini olduğunu söyleyen kişinin iddialarını kabul etmiyorum. Gerçek Cem Kaya benim. Bu kişi hasımlarım olabilir" dedi. Sanık, ardından kardeşi ile çocuklarının adını sıraladı.<br>Mahkeme heyeti, gerçek Cem Kaya'nın belirlenmesi için Eskişehir Odunpazarı Nüfus Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve parmak izi dahil kriminal çalışma yapılmasına karar verdi. Yapılan incelemeler sonunda, gerçek Cem Kaya'nın Eskişehir'de olduğu, halen Antalya'da cezaevinde bulunan sanığın ise Azmi Çiçen olduğu belirlendi.<br>CEM KAYA OLMADIĞINI İTİRAF ETTİ<br>Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevindeki Azmi Çiçen için yeni bir iddianame hazırladı ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Azmi Çiçen mevcut dosya kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanmaya başlandı. Üçüncü kez hakim karşısına çıkan sanık, Cem Kaya olmadığını itiraf etti.<br>'KANDIRILDIĞIM İÇİN HASSAS TERAZİ KULLANIYORUM'<br>Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Azmi Çiçen, "Ben daha önce ismimi Cem Kaya olarak söylemiştim. Ancak benim gerçek adım Azmi Çiçen'dir. Üzerimde uyuşturucu madde ile yakalandım. Hassas terazi de bana aittir. Ancak ben kesinlikle uyuşturucu satıcısı değilim. Ben daha önce uyuşturucu madde alırken kandırıldım. Bu nedenle aldığım uyuşturucu maddeleri tartmak için hassas teraziyi kullanıyorum. Sahte kimliği de Antalya'da hasımlarım olduğu için kullanıyordum. Cem Kaya, Eskişehir'de arkadaş ortamında tanıdığım kişidir. Kendisine bir keresinde araç kiralamıştım. Bu nedenle, Cem Kaya'nın kimlik bilgilerini ele geçirdim. Cem Kaya'nın bu olaylardan ve kimlik bilgilerini kullandığımdan haberi yoktur. Pişmanım" diye konuştu.<br>Sanık avukat ı Aysun Songur da, "Müvekkilim usulüne göre aranmamıştır. Ayrıca, ele geçirilen uyuşturucu madde, kullanım sınırları içindedir. Müvekkilim hassas teraziyi kandırılmamak için kullanmıştır. Aksini gösteren somut delil de yoktur. Uyuşturucu maddede paketleme de yoktur" dedi.<br>Mahkeme heyeti, sanık Azmi Çiçen'in, Cem Kaya'nın kimlik bilgilerini kullandığının anlaşılması üzerine, Cem Kaya hakkında 'uyuşturucu ve uyarısı madde ticareti yapma veya sağlama suçu'ndan verilen tutuklama kararının kaldırılmasına, Azmi Çiçen'in de tahliyesine karar verdi. Bu dosyadan yargılanması tutuksuz devam edecek Azmi Çiçen'in, başka dosyalardan tutukluluğunun süreceği kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN<br>2020-05-22 10:19:50<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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