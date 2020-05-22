Alanyaspor'da bütün testler yine negatif çıktı

Aytemiz Alanyaspor'da ikinci kez yapılan korona virüs testleri yine negatif çıktı. Turuncuyeşilli kulüp, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli, ikinci kez korona virüs testine tabi tutuldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla kulüp doktoru İsmail Yetkin tarafından yapılan testler sonucunda, Alanyaspor'da herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Covid19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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