Mezarlıklarda bayram temizliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezarlıklarda bayram temizliği

İHA

Büyükşehir Belediyesi, Antalya genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Sokağa çıkma yasağı getirilen Ramazan Bayramında sadece şehitlikler ziyarete açık olacak.

Mezarlıklarda bayram temizliği

Büyükşehir Belediyesi, Antalya genelindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı. Sokağa çıkma yasağı getirilen Ramazan Bayramında sadece şehitlikler ziyarete açık olacak.
Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı öncesi 19 ilçedeki tüm mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı. Bu yıl koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 ilde 23242526 Mayıs tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında arife ve bayram süresince kabir ziyareti yapılamayacak. Bayramda sadece şehitlikler ziyarete açık olacak. Şehit yakınları salgın ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde şehitliklere ziyaretlerini gerçekleştirecek. Bayram sonu vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylıkla gerçekleştirmesi için ekipler, mezarlıklarda yer alan ot temizliği, yürüyüş yollarının ve hayratların bakımını gerçekleştirdi. Baharın gelmesiyle yükselen otlar ve çalılar ekipler tarafından budandı ve söküldü. Mezarlıklarda, ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik araştırma gemisi
YEREL HABERLER Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik ...
Yerleşik Almandan polise araç bağışı
YEREL HABERLER Yerleşik Almandan polise araç bağışı
Başkan Uysal: "Kente sahip çıktık"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Kente sahip çıktık"
İl Emniyet Müdürü Ulucan: "Bayram süresince 4 bin 800 personel görevlendirildi"
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Ulucan: "Bayram süresince 4 bin 800 ...
Kaçak villa, sahibi tarafından sökülüyor
YEREL HABERLER Kaçak villa, sahibi tarafından sökülüyor
Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor
Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarı
YEREL HABERLER Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarı
Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız"
YEREL HABERLER Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz ...
Alanyaspor'da bütün testler yine negatif çıktı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da bütün testler yine negatif çıktı
Cezaevine Cem olarak girdi, yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Cezaevine Cem olarak girdi, yargılanırken Azmi olduğu ...
ATB Başkanı Çandır: "Bayramı evlerimizde kutlayalım"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: "Bayramı evlerimizde kutlayalım"
Vali Karaloğlu: "Arkeolojik Araştırma Gemisi Türkiye'nin önemli su altı arkeolojisi gemisi haline gelecek" Arkeolojik Araştırma Gemisi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Arkeolojik Araştırma Gemisi ...
Aspendos Antik Kenti çevresindeki parklar keçilere kaldı Tarihi Aspendos Antik Kenti ve bölge esnafı gün sayıyor
YEREL HABERLER Aspendos Antik Kenti çevresindeki parklar keçilere ...
Kepez’de, bayram sevinci balkonlarda yaşanacak
YEREL HABERLER Kepez’de, bayram sevinci balkonlarda yaşanacak
Vali Karaloğlu: "Sevdiklerimizi görüntülü arayacağız"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Sevdiklerimizi görüntülü arayacağız"
Başkan Tütüncü, camilerdeki dezenfekte çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, camilerdeki dezenfekte çalışmalarını ...
Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları
YEREL HABERLER Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları
Hatalar zinciri nedeniyle 5 isimli adamın evliliği tehlikede
YEREL HABERLER Hatalar zinciri nedeniyle 5 isimli adamın evliliği ...
Serik ilçesinde vaka sayısı 12'ye çıktı, bir mahalle kısmen karantina altına alındı Antalya'da söz kesimine giden iki kadın 10 kişiye korona virüs bulaştırdı Testi pozitif çıkanların ikamet etiği 15 sokak giriş çıkışa kapatıldı
YEREL HABERLER Serik ilçesinde vaka sayısı 12'ye çıktı, bir mahalle ...
Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak ...
Antalya'da 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi Jandarmanın kaçak ve sahte içki operasyonları sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da 675 litre etil alkol ve 81 adet içki ...
Aytemiz Alanyaspor'da testler negatif
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da testler negatif
Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av ...
Antalya’daki cinayetin zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’daki cinayetin zanlısı yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X