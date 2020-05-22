Yerleşik Almandan polise araç bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerleşik Almandan polise araç bağışı

DHA

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman vatandaşı Maik Kage, emniyet müdürlüğüne hizmet aracı bağışladı. Bir süredir Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşayan Alman vatandaşı Maik Kage, geçen günlerde İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'ü ziyaret etti. Ziyarette, koronavirüs salgını nedeniyle polis teşkilatının özveriyle çalıştığını belirten Kage, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere araç hibe etmek istediğini söyledi. Maik Kage'in Manavgat Asayişine Yardım Derneği'ne bağışladığı parayla alınan hizmet aracı, Manavgat İlçe...

Yerleşik Almandan polise araç bağışı

<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman vatandaşı Maik Kage, emniyet müdürlüğüne hizmet aracı bağışladı.<br>Bir süredir Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşayan Alman vatandaşı Maik Kage, geçen günlerde İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'ü ziyaret etti. Ziyarette, koronavirüs salgını nedeniyle polis teşkilatının özveriyle çalıştığını belirten Kage, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere araç hibe etmek istediğini söyledi. Maik Kage'in Manavgat Asayişine Yardım Derneği'ne bağışladığı parayla alınan hizmet aracı, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maik Kage, aracın anahtarlarını Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'e teslim etti.<br>Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Özgönül, polis teşkilatına yaptığı yardım nedeniyle Maik Kage'e teşekkür ederek, plaket verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-22 11:51:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik araştırma gemisi
YEREL HABERLER Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik ...
Başkan Uysal: "Kente sahip çıktık"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Kente sahip çıktık"
İl Emniyet Müdürü Ulucan: "Bayram süresince 4 bin 800 personel görevlendirildi"
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Ulucan: "Bayram süresince 4 bin 800 ...
Kaçak villa, sahibi tarafından sökülüyor
YEREL HABERLER Kaçak villa, sahibi tarafından sökülüyor
Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Corendon Airlines 27 Haziran'da uçmaya hazırlanıyor
Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarı
YEREL HABERLER Karpuz fiyatına, dilimle satış ayarı
Mezarlıklarda bayram temizliği
YEREL HABERLER Mezarlıklarda bayram temizliği
Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz görev başında olacağız"
YEREL HABERLER Başka Böcek: "Bayramda sizler evinizde olun, biz ...
Alanyaspor'da bütün testler yine negatif çıktı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da bütün testler yine negatif çıktı
Cezaevine Cem olarak girdi, yargılanırken Azmi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Cezaevine Cem olarak girdi, yargılanırken Azmi olduğu ...
ATB Başkanı Çandır: "Bayramı evlerimizde kutlayalım"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: "Bayramı evlerimizde kutlayalım"
Vali Karaloğlu: "Arkeolojik Araştırma Gemisi Türkiye'nin önemli su altı arkeolojisi gemisi haline gelecek" Arkeolojik Araştırma Gemisi protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Arkeolojik Araştırma Gemisi ...
Aspendos Antik Kenti çevresindeki parklar keçilere kaldı Tarihi Aspendos Antik Kenti ve bölge esnafı gün sayıyor
YEREL HABERLER Aspendos Antik Kenti çevresindeki parklar keçilere ...
Kepez’de, bayram sevinci balkonlarda yaşanacak
YEREL HABERLER Kepez’de, bayram sevinci balkonlarda yaşanacak
Vali Karaloğlu: "Sevdiklerimizi görüntülü arayacağız"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: "Sevdiklerimizi görüntülü arayacağız"
Başkan Tütüncü, camilerdeki dezenfekte çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü, camilerdeki dezenfekte çalışmalarını ...
Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları
YEREL HABERLER Çıralı'da bu yılın ilk caretta yuvaları
Hatalar zinciri nedeniyle 5 isimli adamın evliliği tehlikede
YEREL HABERLER Hatalar zinciri nedeniyle 5 isimli adamın evliliği ...
Serik ilçesinde vaka sayısı 12'ye çıktı, bir mahalle kısmen karantina altına alındı Antalya'da söz kesimine giden iki kadın 10 kişiye korona virüs bulaştırdı Testi pozitif çıkanların ikamet etiği 15 sokak giriş çıkışa kapatıldı
YEREL HABERLER Serik ilçesinde vaka sayısı 12'ye çıktı, bir mahalle ...
Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak ...
Antalya'da 675 litre etil alkol ve 81 adet içki aroması ele geçirildi Jandarmanın kaçak ve sahte içki operasyonları sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da 675 litre etil alkol ve 81 adet içki ...
Aytemiz Alanyaspor'da testler negatif
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da testler negatif
Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av tüfeğiyle öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Otomobil tamiri tartışmasında oto galerici av ...
Antalya’daki cinayetin zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’daki cinayetin zanlısı yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X