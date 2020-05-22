Yerleşik Almandan polise araç bağışı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yerleşik yaşayan Alman vatandaşı Maik Kage, emniyet müdürlüğüne hizmet aracı bağışladı.<br>Bir süredir Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşayan Alman vatandaşı Maik Kage, geçen günlerde İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'ü ziyaret etti. Ziyarette, koronavirüs salgını nedeniyle polis teşkilatının özveriyle çalıştığını belirten Kage, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere araç hibe etmek istediğini söyledi. Maik Kage'in Manavgat Asayişine Yardım Derneği'ne bağışladığı parayla alınan hizmet aracı, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Maik Kage, aracın anahtarlarını Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'e teslim etti.<br>Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Özgönül, polis teşkilatına yaptığı yardım nedeniyle Maik Kage'e teşekkür ederek, plaket verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-22 11:51:37<br>

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