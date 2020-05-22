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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da motosiklet iki otomobilin arasında kaldı: 2 yaralı

İHA

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Kazada iki otomobil arasında kalan motosikletin sürücüsü ve eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Antalya'da motosiklet iki otomobilin arasında kaldı: 2 yaralı

Antalya'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Kazada iki otomobil arasında kalan motosikletin sürücüsü ve eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde Çetin Emeç Caddesi kavşağındaki trafik lambalarında meydana geldi. Yapay Şelale istikametinden gelip Çevreyolu istikametine gitmekte olan Süleyman Çulfa’nın kullandığı 07 LIN 52 plakalı motosiklete kırmızı ışıkta beklediği sırada, arkasından gelen Ayşe Demiröz’ün kullandığı 07 FEB 43 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet, çarpan otomobil ile önünde bekleyen Yusuf Kocaoğlu’nun kullandığı 34 AFE 316 plakalı otomobil arasında sıkıştı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Çulfa ile eşi Ayşe Çulfa tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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