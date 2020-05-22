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Temizlemek için söktüğü musluk filtresinde yüzlerce sinek görünce şaşkına döndü Musluktan akan sineğin kaynağı bakımı yapılmayan gün ısı çıktı

İHA

Antalya'da evinin musluğuna taktığı filtreyi temizlemek için açan Gülcan Mendeş, filtrede sinek topluluğu görünce neye uğradığını şaşırdı. Sineklerin gün ısıdan geldiği ortaya çıktı.

Temizlemek için söktüğü musluk filtresinde yüzlerce sinek görünce şaşkına döndü Musluktan akan sineğin kaynağı bakımı yapılmayan gün ısı çıktı

Antalya’da evinin musluğuna taktığı filtreyi temizlemek için açan Gülcan Mendeş, filtrede sinek topluluğu görünce neye uğradığını şaşırdı. Sineklerin gün ısıdan geldiği ortaya çıktı.
Konyaaltı ilçesinde oturan Gülcan Mendeş, mutfak musluğuna kireci önlemek amaçlı filtre taktı. Mendeş, dün akşam musluktan söktüğü filtreyi temizlemek için eline aldığında ise gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Filtrede yüzlerce küçük sinek gören Mendeş, evin diğer musluklarında da durumun aynı olduğunu görünce evinde suyu kullanamaz hale geldi. Apartmandaki diğer komşularında da azda olsa durumun aynı olduğunu öğrenen Mendeş, Antalya Su ve Atıksu İdaresi’ni (ASAT) arayarak ihbarda bulundu. ASAT Su Şebeke Müdürü İsmail Ümit Ünal önderliğinde bölgeye gelen 8 kişilik ekip, apartmanda inceleme başlattı. İlk olarak şehir şebekesinden gelen suda araştırma yapan ekipler, burada herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ardından apartmanın gün ısı deposunu inceleyen ekipler, burada sineklerin kümeleştiğini tespit etti. Ekipler şebeke hattından numune alıp inceleme başlatırken, depoların ilaçlanması konusunda ev sahiplerine uyarıda bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz, gün ısıların bol olduğu kentte bu sistemlerin denetimsiz ve bakımsız bırakılmasının sinek üremesine kaynak olduğuna değinerek, "Halkımızdan gün ısıların kontrol edilmesini, bakımının yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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