Yüksek gerilim palmiyeleri, palmiyeler de kamyonu yaktı

Antalya'da bir işyerinin önündeki palmiyelerde, yüksek gerilim hattının çıkardığı kıvılcımlar yüzünden yangın çıktı. Palmiyelerin yakınında bulunan işyerine ait kamyon, palmiyelerden sıçrayan ateş nedeniyle yanmaya başlarken, bir işyeri çalışanı kamyonu palmiyelerden uzaklaştırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca mahallesinde AntalyaManavgat D400 Karayolu üzerinde bulunan bir işyerinin önünde bulunan palmiyelerde başlayan yangın, işyerine ait kamyonun yanmasına neden oldu. Yolun karşısında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde palmiyelerin rüzgarın da etkisiyle üzerinden geçen yüksek gerilim hattına dokunması sonucu palmiyelerin yanmaya başladığı gözlendi. Bir anda alev alan palmiyeler korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Kamyonda büyük hasar oluştu

Yangından palmiyelerin önünde karayolu kenarında park halindeki işyerine ait kamyonda nasibini aldı. Palmiyelerden sıçrayan alevler kamyonun sağ kısmının yanmasına neden olurken, kamyonu çalıştırarak uzaklaştıran bir işyeri çalışanı kamyonu tamamen yanmasını önlemiş oldu.

Yangına ilk olarak işyerinde çalışanlar hortumlarla müdahalede bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimine bağlı itfaiyelerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede ve kamera görüntülerinde yangının yüksek gerilim hattından kaynaklandığı bildirildi.

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