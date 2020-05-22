Serik'te karantinada ilk gün (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>BELEDİYE SEBZE VE MEYVE DAĞITTI<br>Antalya'nın Serik ilçesinde Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokakta, Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından meyve ve sebze dağıtıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı karantina bölgesiyle, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için 3 ton karpuz, 600 kilo domates, 1.5 ton soğan, 1.5 ton patates, 1.5 ton salatalık, 500 kilo biber, 300 ekmek dağıtımı yapıldı. Yetkililer, karantina süresince dağıtımın devam edeceğini belirtilirken, bayram öncesinde bölgede yaşayan aileler için 520 gıda paketi yardımı dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-22 15:50:09<br>

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