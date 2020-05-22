Antalya'da kumar oynayan 5 kişiye 21 bin TL ceza

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir eve yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şahıslara 21 bin TL para cezası kesildi.

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Deniz Oba Evleri mevkiinde İ.A‘ya ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine Mavikonak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada kumar oynamada kullanıldığı tespit edilen iskambil kağıtlarına, yaz boz kağıtlarına, içerisinde alacak para miktarları yazılı olan ajandaya el konuldu. Evinde kumar oynanmasına izin veren İ.A. ile E.O., M.Ö., R.Ö. ve Ö.K. adlı şahıslar gözaltına alındı. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama hakkındaki Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten şahıslara yaklaşık 21 bin TL ceza kesildi. İfadesi alınan şahıslar serbest bırakıldılar.

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