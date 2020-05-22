Antalya'da vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)PAZAR günü 43 derece ölçülen hava sıcaklığıyla 75 yılın mayıs ayı rekorunun kırıldığı ve bunaltıcı sıcakların yaşandığı Antalya'da, öğle saatlerinden sonra aniden bastıran yağmura insanlar hazırlıksız yakalandı.<br>Antalya'da pazar günü 43 derece ölçülen hava sıcaklığıyla son 75 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Pazar sonrası 4 gün boyunca Afrika üzerinden taşınan toz ve bunaltıcı havanın yaşandığı Antalya'da öğle saatlerinden sonra bulutlar gökyüzünü kapladı. Peşpeşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ani bastıran yağmura vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. 1520 yaş aralığında sokağa çıkma izni olan gençler, yağışlı havaya yakalandı. <br>Yağmur sonrası caddede oluşan küçük su birikintileri de sürücüleri olumsuz etkiledi. Yağmura şemsiyesiz yakalananlar koşarak ıslanmayacağı yere sığınmaya çalıştı.<br>Antalya'da hafta sonunun bulutlu geçmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM<br>2020-05-22 18:23:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.