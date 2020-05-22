Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

<br>Burcu MUTLU / ALANYA (DHA) Aytemiz Alanyaspor, bu akşam tesislerde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.<br>Süper Lig Cemil Usta Sezonu´nun kalan 8 haftası için Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde hazırlıklarını devam ettiriyor. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00´de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular, antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.<br>Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenmandan genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU<br>2020-05-22 20:43:44<br>
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