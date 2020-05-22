Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tessileri'nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 18.00’de yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra koşu çalışması yapan futbolcular antrenmanı geniş alanda oyun çalışmasıyla tamamladı. Turuncuyeşilli ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.