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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma

DHA

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, açık alana ekilen karpuzların hasadına başlandı. Toptancı Hali'nde karpuz kilosu 2 TL'den alıcı buluyor. Karpuz üreticileri, yakıcı sıcaktan karpuzlarını, gazete kağıdına sararak koruyor. Dünyada adını 5 yıldızlı ve ultra lüks tesisleriyle duyuran Serik ilçesinin kırsal bölgelerinde çeşitli sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Örtü altının yanı sıra açık alanda da yetiştirilen sebze ve meyveler, Türkiye'nin pek çok noktası ile yurt dışına gönderiliyor. Bunlar arasında yer alan karpuzda da hasat süreci devam ediyor. Bir...

Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma

<br>Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde, açık alana ekilen karpuzların hasadına başlandı. Toptancı Hali'nde karpuz kilosu 2 TL'den alıcı buluyor. Karpuz üreticileri, yakıcı sıcaktan karpuzlarını, gazete kağıdına sararak koruyor.<br>Dünyada adını 5 yıldızlı ve ultra lüks tesisleriyle duyuran Serik ilçesinin kırsal bölgelerinde çeşitli sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Örtü altının yanı sıra açık alanda da yetiştirilen sebze ve meyveler, Türkiye'nin pek çok noktası ile yurt dışına gönderiliyor. Bunlar arasında yer alan karpuzda da hasat süreci devam ediyor. Bir süredir örtü altındaki karpuzlarda hasat sürerken, açık alanda yetiştirilen karpuzun da toplanmasına başlandı.<br>GAZETEYLE KORUMA<br>Açık alanda yetiştirilen karpuzlar, kilosu 2 TL'den alıcı bulmaya başladı. Antalya'nın yakıcı sıcağında olgunlaşmayı bekleyen karpuzları üretici ise dikkat çeken bir yöntemle koruyor. Güneşin karpuzla temas etmesini önlemek için üreticiler meyveleri gazete kağıdıyla sararak, zarar görmesini engellemeye çalışıyor.<br>'DIŞARIDAN İTHALAT YOK'<br>Yeşilyurt Mahallesi'nde karpuz üreticilerden Musa Küçük, "26 Şubat itibariyle açık alana karpuzlarımız ekmiştik. Bugün de hasadımıza başladık. Karpuzun kilosunu 2 TL'den Toptancı Hali'ne veriyoruz. Fiyatlardan memnunuz. Koronavirüsten dolayı fiyatlarımız gayet iyi. Dışarıdan ithalat yok. Üretici fiyatlardan memnun. Karpuz açık alanda aşırı güneş nedeniyle yanmaması için gazetelerle sardık. Bu şekilde karpuzu korumuş oluyoruz" dedi.<br>'BU FİYATLAR DEVAM EDERSE ÇOK MEMNUN OLACAĞIZ'<br>Üretici Kadir Kaya da, "Bu sene karpuz fiyatlarından çok memnunuz. Önce serada karpuz üretimi yaptık. Seradaki karpuzlardan sonra açık alanın hasadına başladık. Bazı çiftçiler açık alandaki karpuzları toplamaya başladı. Ben de karpuzumu 1 haftaya kadar hasat edip satacağım. Karpuz fiyatları şu anda çok iyi. İç pazar çok iyi, ayrıca ihracat da var. Koronavirüsün biz çiftçilere zararı olmadı, aksine faydası oldu. Virüsten dolayı tüketim de fazlalık var. Bu sene karpuz güzel para etti. Bu fiyatlar 1 ay daha devam ederse bizler çok memnun olacağız. Aşırı sıcaklardan dolayı karpuzlarımız biraz etkilendi. Karpuzlar biraz sarardı ama çok fazla zarar vermedi. Karpuzu gazetelere sararak korumaya çalışıyoruz. Karpuz olgunlaşmamışken sarmaya gerek yok, olgunlaşmaya yakın sarılırsa karpuzu aşırı sıcaktan korumuş oluruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ<br>2020-05-23 09:01:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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