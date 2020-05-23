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Büyükşehirden bayrama özel mobil konserler

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla, salgın ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayacak vatandaşlara, Ramazan Bayramı boyunca moral vermek için mobil konserler düzenlenecek.

Büyükşehirden bayrama özel mobil konserler

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla, salgın ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayacak vatandaşlara, Ramazan Bayramı boyunca moral vermek için mobil konserler düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen mobil konser programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile salgın nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar merkez ve ilçelerde vatandaşlarla buluşacak. Mobil Kültür Sanat Etkinlik Otobüsü üzerinden verilecek konserler 4 gün sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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