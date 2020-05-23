Patara´da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patara´da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

DHA

Patara´da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı

<br>Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Patara Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından çalışmalar aralıksız sürdürülürken, bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı. Antik kentin tiyatro sahne binası kazılarında bulunan 1,57 metre boyundaki başı olmayan Roma dönemine ait heykelle birlikte kazılarda ortaya çıkarılan heykel sayısının 10´u geçtiğini belirten Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik Likya´dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olması nedeniyle, bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.<br>Kazı çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde yeni buluntular heyecan yaratıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından antik kentte çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 14 Mayıs 2020 tarihinde Patara Antik Kenti sahne binası kazılarında yeni bir heykel bulduklarını açıkladı.<br>Ortaya çıkan heykelin, son derece iyi durumda bulunduğunu ve kaliteli mermerden yapıldığını belirten Prof. Dr. Işık, heykelin mevcut yüksekliğinin 1.57 metre olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Işık, başı bulunmayan Roma dönemine ait heykelin, başıyla birlikte düşünüldüğünde gerçek bir kadın boyu yüksekliğinde tasarlandığını kaydetti. Prof. Dr. Işık, arkeolojide 'Küçük Herkulaneumlu' olarak bilinen çok tanınmış bir heykel tipine ait olduğunu vurguladı.<br>HAYIRSEVER VİLİA PROKLA<br>Patara Tiyatrosu´nun sahne binasının inşasına, o dönemde kentin önde gelen vatandaşlarından olan Quintus Vilius Titianus'un başladığını ve ölümünden sonra da kızı Vilia Prokla´nın tamamladığını ayrıca sahne binasına yerleştirilen çok sayıda heykel yaptırdığını anlatan Prof. Dr. Işık, heykelin başının bir imparator eşini ya da Vilia Prokla´nın kendisini veya aile fertlerinden birini tasvir ettiğini düşündüklerini belirtti. Antik Likya´dan günümüze kalan heykel sayısının çok az olduğunu belirten Prof. Dr. Işık, bu nedenle bulunan her heykel kalıntısının Likya arkeolojisi için çok kıymetli olduğunu söyledi.<br>SAHNE BİNASI İMPARATORA ADANMIŞ<br>Patara´nın bu çok zengin hayırsever kadını Vilia Prokla´nın tiyatro sahne binasını ve heykelleri, M.S. 147 yılında İmparator Antoninus Pius´a adayarak, açılışını yaptığını ifade eden Prof. Dr. Işık, ele geçen eserlerin, Likya´nın Roma Çağı plastiği için büyük önem taşıdığına dikkat çekti.<br>Prof. Dr. Işık, "Bilimsel araştırmalar özellikle eserlerin yerel ustalar tarafından mı yoksa başka ekollerden gelen sanatçılar tarafından mı yapıldığı konusunda yoğunlaşacaktır" şeklinde konuştu.<br>Patara Tiyatrosu sahne binası önündeki çalışmaların, daha önceki kazılarda ortaya çıkan buluntularla eşleştiğini belirten Prof. Dr. Işık, tüm heykellerin belirli bir konsept doğrultusunda yapıldığını ve bu konseptin araştırılması ile figürlerin tanımlamasının bir proje kapsamında gerçekleştirileceğini söyledi.  DHA-Genel Türkiye-Antalya Selma KUNAR<br>2020-05-23 13:17:36<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı
Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım
YEREL HABERLER Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım
(Özel) Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti Kendisini telefonla tehdit ve taciz eden adamı evine çağıran kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı Evli çiftin çağırdığı polis tarafından yarı baygın bulunan adam hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER (Özel) Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp ...
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100’ün üzerinde doğum gerçekleşti Antalya Hayvanat Bahçesi, açılacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100’ün üzerinde doğum ...
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
Büyükşehirden bayrama özel mobil konserler
YEREL HABERLER Büyükşehirden bayrama özel mobil konserler
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı
YEREL HABERLER Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı
Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek seti ‘Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba” projesi Ailenin istemesi halinde, din görevlileri bebeğin isimleri için kulağına ezan okuyup ardından dua ediyorlar Din görevlileri, hediyeler içinde yer alan beşiği de kurmayı ihmal etmedi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek ...
Muratpaşa’dan online satranç turnuvası
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan online satranç turnuvası
Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma
YEREL HABERLER Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma
Bahçe katı, geniş teraslı evlere koronavirüs ilgisi
YEREL HABERLER Bahçe katı, geniş teraslı evlere koronavirüs ilgisi
Yasağa trafik kuyruğunda yakalandılar Vatandaşlar 4 günlük yasağa saatler kala trafiğe çıkınca kilometrelerce kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Yasağa trafik kuyruğunda yakalandılar Vatandaşlar 4 ...
Antalya'da dolu, fırtına ve sağanak yağış etkili oldu Çöl sıcaklarıyla kavrulan Antalyalılar, sağanak ve doluyla neye uğradığını şaşırdı
YEREL HABERLER Antalya'da dolu, fırtına ve sağanak yağış etkili ...
Sahte evrakla defterdarlıktan hesabına para aktaran avukat tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte evrakla defterdarlıktan hesabına para aktaran ...
Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü
Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Antalya'da vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı
Antalya'da aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı
YEREL HABERLER Antalya'da aniden bastıran sağanak yağmur ...
Antalya'da kumar oynayan 5 kişiye 21 bin TL ceza
YEREL HABERLER Antalya'da kumar oynayan 5 kişiye 21 bin TL ceza
Antalya'da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ...
Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiası
YEREL HABERLER Eski vekilden CHP'li belediyeye rüşvet iddiası
Sağanak yağış ve dolu Döşemealtı'nı vurdu
YEREL HABERLER Sağanak yağış ve dolu Döşemealtı'nı vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X