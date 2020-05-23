Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı

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<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, yaşadığı 3 katlı iş hanının çatı katından düşüp, mahsur kalan Hayrettin Arın (70), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Muratpaşa ilçesi Elmanı Mahallesi 13 Sokak'taki 3 katlı iş hanının çatı katında yalnız yaşayan Hayrettin Arın, öğle saatlerinde dengesini kaybedip düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Arın'ın sesini duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katın kapısı açılmayınca da itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına girdi. Ardından da kapıyı açarak, sağlık ekibinin içeri girmesini sağladı. Yaşlı adam, sedye ile 3'üncü kattan indirilip, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.<br>Hastanede tedaviye alınan Hayrettin Arın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-23 14:15:52<br>

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