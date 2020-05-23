Denizlerde fırtına bekleniyor

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<br>Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ'nin verilerine göre BodrumAnamur arasında, denizlerde hızı 75 kilometreyi bulacak fırtına bekleniyor.<br>Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havayla birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Meteoroloji verilene göre Muğla'nın Bodrum ile Mersin'in Anamur ilçeleri arasında denizde fırtına bekleniyor.<br>Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"BodrumAnamur arasında rüzgarın bugün akşam saatleri 24 Mayıs Pazar sabah saatleri arasında kuzey-kuzeybatı yönlerden 60-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER<br>2020-05-23 14:47:02<br>

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