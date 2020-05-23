Antalya'da polis aileleri şehitliği ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da polis aileleri şehitliği ziyaret etti

İHA

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, polis ve askeri şehitliği ziyaret etti. Polis aileleri de özel izinle şehitlerinin mezarına geldi.

Antalya'da polis aileleri şehitliği ziyaret etti

Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Murat Ulucan, polis ve askeri şehitliği ziyaret etti. Polis aileleri de özel izinle şehitlerinin mezarına geldi.
Bayram arifesinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Nuri Ulucan ve müdür yardımcılarının katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığındaki polis ve garnizon şehitliğinde program düzenlendi. Sosyal mesafe kuralına göre durulan bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Ulucan, özel izinle polis şehitliğine gelen ailelere taziyede bulundu, mezarlara çiçek bıraktı. Yapılan dua sonrası Ulucan ve beraberindekiler garnizon şehitliğindeki mezarlara çiçek bıraktı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın annesi Meltem Kılınç, bayramların artık kendileri için acı geçtiğini söyledi.

"Her bayram acı oldu"
Kılıç, “Bizim hayatımızın akışı değişti. Mutluluğu, hüznü, acıyı, tatlıyı hepsini bir arada yaşıyoruz. Onurunu, gururunu, bir arada yaşıyoruz. Bu ülke için elbette gazi ve şehitlerimiz olacak. Olmasa iyi ama oluyor. Onların gittiği yerin, makamın güzelliği bizlerin tek tesellisi. Anne olarak evlat acısına dayanmak çok zor. Rabbim sabrımı arttırsın. Her şehit bir yıldızdır. Onların makamları cennettir. Cennette kavuşmak tek hayalim” dedi.
Mezarlığa özel izinle geldiklerini kaydeden Kılıç, şehitlerin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza
Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bu çiçeği koparana 146 bin lira ceza
Kısıtlama tatlı satışını etkiledi
YEREL HABERLER Kısıtlama tatlı satışını etkiledi
Denizlerde fırtına bekleniyor
YEREL HABERLER Denizlerde fırtına bekleniyor
Mezarlıklarda sessizlik
YEREL HABERLER Mezarlıklarda sessizlik
Çalışma izni olan vatandaşlara ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Çalışma izni olan vatandaşlara ücretsiz ulaşım
Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı
YEREL HABERLER Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı
Serik'te karantinaya alınan bölgede vaka sayısı 20'ye çıktı
YEREL HABERLER Serik'te karantinaya alınan bölgede vaka sayısı 20'ye ...
Karantina bölgesini hayırseverler yalnız bırakmadı 15 sokağın bulunduğu karantina alınında her eve gıda paketi dağıtıldı
YEREL HABERLER Karantina bölgesini hayırseverler yalnız bırakmadı 15 ...
Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı ...
Evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı Mahsur kalan yaşlı adam için seferber oldular Sedyeye alınan yaşlı adam 3'üncü kat merdivenlerinden ekiplerce indirildi
YEREL HABERLER Evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye ...
Patara´da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan yarattı
YEREL HABERLER Patara´da bulunan 1900 yıllık kadın heykeli heyecan ...
Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER Yerleşik Alman kadın, eşiyle aynı kaderi paylaştı
Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım
YEREL HABERLER Türkiye aşığı Abdu'dan, ABD'de Türkiye adına yardım
(Özel) Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp kocasıyla birlikte hastanelik etti Kendisini telefonla tehdit ve taciz eden adamı evine çağıran kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı Evli çiftin çağırdığı polis tarafından yarı baygın bulunan adam hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER (Özel) Kendisini taciz eden adamı eve çağırıp ...
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100’ün üzerinde doğum gerçekleşti Antalya Hayvanat Bahçesi, açılacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100’ün üzerinde doğum ...
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
Büyükşehirden bayrama özel mobil konserler
YEREL HABERLER Büyükşehirden bayrama özel mobil konserler
Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
YEREL HABERLER Antalya Hayvanat Bahçesi'nde 100 yeni yavru doğdu
Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı
YEREL HABERLER Nesli tükenen kum zambakları koruma altına alındı
Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek seti ‘Anneye Selam, Çocuğa İkram, Hayata Merhaba” projesi Ailenin istemesi halinde, din görevlileri bebeğin isimleri için kulağına ezan okuyup ardından dua ediyorlar Din görevlileri, hediyeler içinde yer alan beşiği de kurmayı ihmal etmedi
YEREL HABERLER Pandemi döneminde yeni doğum yapan annelere bebek ...
Muratpaşa’dan online satranç turnuvası
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan online satranç turnuvası
Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma
YEREL HABERLER Açık alandaki karpuza 'gazeteli' koruma
Bahçe katı, geniş teraslı evlere koronavirüs ilgisi
YEREL HABERLER Bahçe katı, geniş teraslı evlere koronavirüs ilgisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X