Serik'te karantinaya alınan bölgede vaka sayısı 20'ye çıktı (2)

<br>YAKINLARINI ZİYARET ETTİ, KORONAVİRÜSE YAKALANDI<br>Manavgat ilçesinin Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkisinde yaşayan bir kadın, dün gece rahatsızlanması üzerine çağrılan sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.<br>Adı açıklanmayan kadın, yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.<br>Yaşadığı mahalledeki akrabalarına da Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarının akşam saatlerinde belli olacağı belirtildi.<br>Kadının, Serik'te karantinaya alınan Merkez Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret ettiği öğrenildi.<br>Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-23 16:11:24<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.