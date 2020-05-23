Antalya'da orman yangını çıktı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. <br>Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi Çitdibi mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.<br>Ekipler, yangının büyümesini önlemek ve söndürmek için çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-23 16:08:53<br>

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