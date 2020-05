Antalya'da alıkonulan genç oryantali polis kurtardı 22 yaşındaki genç oryantal kendilerini alıkoyan şüphelilerin elinden tuvalete gitme bahanesiyle kurtuldu

Antalya’da yaşayan oryantal (22), iddialara göre 3 şüpheli tarafından 15 gün alıkonuldu. Şüphelilerin güvenini kazandıktan sonra dün onlarla birlikte dışarıya çıkan genç oryantal, tuvalete girme bahanesiyle benzin istasyonuna girerek çalışanlardan, “Kaçırıldım, lütfen polisi arayın” diye yardım istedi.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınla Yağmur D. kurtarılırken, Ali H., Vural K. ve Ramazan T. yakalanarak gözaltına alındı. Oryantali alıkoydukları ileri sürülen kişilerin otomobillerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu madde ve silahlar bulununca operasyon genişletildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da oryantal olarak çalışan Yağmur D., yaklaşık 15 gün önce Vural K., Ramazan T. ve Ali H. tarafından Kemer ilçesinde bağlı Çamyuva Mahallesi’nde bir apart otele getirildi. İddialara göre, 22 yaşındaki genç kadın 3 şüpheli tarafından burada alıkonuldu. Şüphelilerin güveninin kazanan Yağmur D., dün kendisini alıkoyan şüphelilerle birlikte dışarı çıktı. Benzin istasyonunda tuvalete gitme bahanesiyle şüphelilerin yanından ayılarak benzinliğe giren Yağmur D. çalışanlardan, “Kaçırıldım, lütfen polisi arayın” diye yardım istedi. Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskınla Yağmur D. kurtarılırken, Ali H., Vural K. ve Ramazan T. yakalanarak gözaltına alındı.



Uyuşturucu, silah, sahte para

Polisin yakalanan kişilerin bulunduğu araçta yaptığı aramada, paketler içinde Metamfetamin maddesi ve içimi için kullanılan aparat, Ali H.’a ait olduğu belirtilen bir adet tabanca ve mermileri ele geçirildi. Operasyonu devam eden polis, şahısların kaldığı apart otel odasına giderek arama yaptı. Aramada, Ramazan T. isimli şüpheliye ait olduğu iddia edilen bir adet tabanca, mermileri ile bir miktar Extacy ve Metamfetamin maddeleri bulunarak el konuldu.

Mehmet. T.’e ait olduğu belirtilen ikinci araçta yapılan aramada da Metamfetamin ve Bonzai maddesi ile sahte 100 Dolar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek beyanlarına başvurulan kişilerin ifadeleri üzerine, tabancanın Vural K.’in aracılığı ile otel işletmecisi Burak S. ve Ahmet S. K. isimli şahıslardan uyuşturucu karşılığında alındığı ortaya çıkınca bu kişiler de gözaltına alındı. Söz konusu otelde ve işletmecisi Burak S.’ın evinde yapılan aramalarda Extacy, Bonzai ile tabanca ve tüfek mermileri ele geçirildi. Uyuşturucu alışverişinin izini süren polis, Çamyuva Mahallesi’nde emlakçı ve apart otel işletmecisi olduğu belirtilen Murat E. ve Mustafa B.’i de gözaltına aldı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Yağmur D.’ı serbest bırakırken, Vural K., Ali H., Burak S., Ramazan T., Ahmet S. K., Mehmet T. ve Mustafa B.’ “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “uyuşturucu madde ticareti”, “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak”, “ruhsatsız silah ve sahte para bulundurmak” iddiasıyla Adliye’ye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, ifadelerine başvurduğu şüphelileri tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.