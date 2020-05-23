Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. <br>Olay, perşembe günü saat 18.30 sıralarında, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi'ndeki 2 katlı oto galeride meydana geldi. Galeri işletmecisi Emrullah Oğrak, iddiaya göre bir süre önce otomobil tamiri nedeniyle C.C. (30) ile tartıştı. Tartışmanın ardından galeriden ayrılan C.C., aynı gün akşam saatlerinde arkadaşları ile birlikte yeniden galeriyle geldi. Burada darbedilen Oğrak, ardından av tüfeğiyle 3 el vurularak öldürüldü. Saldırganlar 07 AHH 083 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis, şüphelileri yakaladı. Cinayeti üstlendiği iddia edilen C.C., asıl cinayeti işlediği öne sürülen H.Y. (42) ve olaya karışan E.V.A. (33), S.A. (27), G.L. (30), Y.Ö. (34) ve M.K.'yı (25) gözaltına aldı. <br>Sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan şüpheliler, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-23 17:14:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.