Antalya'da orman yangını çıktı (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>MANAVGAT'TA DA YANGIN ÇIKTI<br>Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin ardından Manavgat ilçesine bağlı Köprülü Kanyon Milli Parkı Tazı Vadisi yakınlarında da orman yangını çıktı. Saat 15.00 sıralarında başlayan yangını söndürmek için Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve ekip bölgeye sevk edildi.<br>Yangın söndürme helikopteri de havadan alevlere müdahaleye başladı.Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN<br>2020-05-23 17:50:48<br>

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