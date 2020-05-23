Antalya'da orman yangını çıktı (3)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>YANGINLAR KONTROL ALTINDA<br>Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede, soğutma çalışmaları başlatıldı.<br>Her iki yangında zarar gören alanlar ise henüz tespit edilemedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-23 18:34:28<br>

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