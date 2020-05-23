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Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

DHA

HEPSİ TUTUKLANDI Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si de tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI 2020-05-23 20:00:29

Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

<br>HEPSİ TUTUKLANDI<br>Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si de tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-23 20:00:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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