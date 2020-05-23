Galerici cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

<br>HEPSİ TUTUKLANDI<br>Antalya'da, oto galeri işletmecisi Emrullah Oğrak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 7'si de tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI<br>2020-05-23 20:00:29<br>
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