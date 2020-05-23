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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alıkonulduğunu iddia eden genç kadını polis kurtardı; 7 tutuklama

DHA

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Kemer ilçesinde, alıkonulduğunu iddia eden genç kadın, bir bahaneyle sığındığı akaryakıt istasyonundaki market görevlisinden polisi aramasını isteyip, kendisini tuvalete kilitledi. Polis, Y.Ö.D.'yi kurtarıp koruma altına alırken, kadının şikayeti üzerine 7 erkek şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Y.Ö.D., şüphelilerin kendisine ilaçlı kola içirerek çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekeceklerini ve fuhuş yaptıracaklarını duyduğunu iddia etti. Antalya´nın Konyaaltı ilçesinde, Y.Ö.D. (22), eski...

Alıkonulduğunu iddia eden genç kadını polis kurtardı; 7 tutuklama

<br>Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Kemer ilçesinde, alıkonulduğunu iddia eden genç kadın, bir bahaneyle sığındığı akaryakıt istasyonundaki market görevlisinden polisi aramasını isteyip, kendisini tuvalete kilitledi. Polis, Y.Ö.D.'yi kurtarıp koruma altına alırken, kadının şikayeti üzerine 7 erkek şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Y.Ö.D., şüphelilerin kendisine ilaçlı kola içirerek çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekeceklerini ve fuhuş yaptıracaklarını duyduğunu iddia etti.<br>Antalya´nın Konyaaltı ilçesinde, Y.Ö.D. (22), eski sevgilisinin arkadaşı ve yaklaşık iki haftadır evinde yaşadığı A.H. ve beraberindeki R.T., M.T., V.K. ile 20 Mayıs gecesi Kemer ilçesine geldi. Y.Ö.D. ve A.H., R.T., M.T. ve V.K., gece Çamyuva Mahallesi´ndeki bir apart otele yerleşti. Geceyi burada geçiren Y.Ö.D., iddiaya göre beraberindekilerle uyuşturucu madde kullandı. Gece 'Uykum var' bahanesiyle başka bir odaya geçen Y.Ö.D., burada şahısların kendisine yönelik şantaj yapacaklarına yönelik konuşmaları duydu.<br>'KOLA İÇİP İÇMEK İSTEMEDİĞİNİ SORDULAR'<br>Sabah M.T., 07 MMB 19 plakalı kiralık otomobille V.K.´yı Kemer merkezindeki iş yerine bırakacağını, Y.Ö.D.´ye kendisinin de isterse gelebileceğini söyledi. İş yerine geldiklerinde M.T. ve V.K., genç kadına havanın sıcak olduğunu ve kola içip içmek istemediğini sordu. Y.Ö.D. ise midesinin ağrıdığını ve acil olarak tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. İşletmenin tuvaletinin temiz olmadığını bahane eden genç kadına yakında bir akaryakıt istasyonu olduğu ve orayı kullanabileceği söylendi. M.T. ile birlikte aynı otomobille saat 09.00 sularında akaryakıt istasyonuna giden Y.Ö.D., susadığını ve marketten su alarak tuvalete geçeceğini söyledi.<br>GÖREVLİYE KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ<br>Suyu alan Y.Ö.D. market görevlisi kadına kaçırıldığını ve zorla alıkonulduğunu söyleyip, polise haber vermesini istedi. Tuvalete giren Y.Ö.D., kendisini buraya kilitledi. Görevli kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce genç kadını kendisini kilitlediği tuvaletten çıkarttı. Ardından erkekler tuvaletindeki M.T. gözaltına alındı. Kadın ifadeleri doğrultusunda A.H., V.K. ve R.T. gözaltın alındı. Şüphelilerin ifadesinin ardından uyuşturucu madde temin ettiklerini söyledikleri A.S.K. ve B.S. ile olayla ilgili M.B. yakalandı. Şüphelilerin araçları, iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi.<br>İLAÇLI KOLAYLA ŞANTAJ YAPTIRACAKLARDI İDDİASI<br>Y.Ö.D., ilk ifadesinde konuşmalarına kulak misafiri olduğu şüphelilerin kendisine ilaçlı kola içirerek çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekeceklerini ve fuhuş yaptıracaklarını söylediğini duyduğunu iddia etti. Y.Ö.D., şüphelilerin bozdukları cep telefonunu ve bunu tamir ettirmek için aldıkları 3 bin TL´ye de el koyduklarını söyledi.<br>7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI<br>Y.Ö.D. koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN<br>2020-05-23 21:18:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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