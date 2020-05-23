Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in kalan 8 haftası için antrenmanlarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Futbolcular çalışmanın diğer bölümlerini ise taktiksel idmanlar yaparak tamamladı. Turuncuyeşilli ekip, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.