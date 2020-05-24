Antalya’da ruhsatsız silah ticareti operasyonu

Antalya 'da ruhsatsız tabanca getirip piyasaya sürerek silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan iki farklı operasyonda ruhsatsız tabanca getirip piyasaya sürerek silah ticareti yapan 3 kişi gözaltına alındı. Toplam 5 adet farklı model ve çapta tabanca, bu tabancalara ait şarjör, 11 adet tabanca mermisi, 1 adet katlanabilir dipçikli otomatik yivsiz av tüfeği ve 2 adet av fişeği ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.
Konuyla ilgili gözaltına alanın H.Ş., S.M. ve M.K. hakkında “6136 Sayılı Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.