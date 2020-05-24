Kaş´ta orman yangını

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.<br>Kaş ilçesinin Yarımada mevkisinde saat 01.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kıza sürede hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi´ne bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 04.00 sıralarında kontrol altına alındı.<br>Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR<br>2020-05-24 07:40:50<br>

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